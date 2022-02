Uomini e Donne, l'ex tronista Angela Artosin annuncia: «Il cancro è tornato per la terza volta, essere forti è dura»

«Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle prime due volte». Con una storia su Instagram l'ex tronista di Uomini e Donne, Angela Artosin, annuncia di essere tornata a combattere contro il cancro. Per la terza volta le è stato diagnosticato un carcinoma e si dovrà sottoporre a "vari interventi". «Essere forti stavolta è dura - scrive - Spero capiate perché sono scomparsa la vita mi sta massacrando di sfighe».

Come si legge dalle sue parole, ha già combattuto contro la malattia altre due volte, di cui una durante la gravidanza, ed è riuscita a sconfiggerla.

L'ex tronista spiega poi che affronterà questa battaglia per l'amore dei suoi due figli, ma che si troverà a farlo da sola: «Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò sola». Angela ha poi voluto ringraziare tutti coloro che la seguono per i messaggi di amore e incoraggiamento che sta ricevendo in questi giorni, spiegando che: "Non ho le forze per rispondere a tutte ma vi ho nel cuore".

Chi è

Angela Artosin è salita sul trono di Uomini e Donne nel 2007, insieme a Serena Enardu. All'epoca entrambe erano interessate a Giovanni Conversano, ma mentre la sua compagna continuò fino alla fine, lei si ritirò prima perché aveva conosciuto un uomo lontano dalle telecamere. Dopo la breve esperienza nello show di Maria De Filippi, Angela si è allontanata dalla televisione e si è dedicata alla famiglia. Si è sposata con Simone Ferraioli, imprenditore ed erede di una nota famiglia veronese, e insieme hanno avuto due figli: il piccolo Isamele, nato nel 2016 e Sante nel 2018.