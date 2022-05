Andy Fletcher, chi era il tastierista dei Depeche Mode: la passione per il Chelsea e l'abilità negli scacchi

Andy Fletcher, membro fondatore dei Depeche Mode e tastierista, è morto all'età di 60 anni. Il gruppo ha annunciato oggi: «Siamo scioccati e pieni di un'immensa tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy "Fletch" Fletcher». Il comunicato continua: «Fletch aveva un vero cuore d'oro ed era sempre presente quando si aveva bisogno di sostegno, di una conversazione vivace, di una bella risata o di una birra fresca. I nostri cuori sono con la sua famiglia e vi chiediamo di tenerli nei vostri pensieri».

Andy Fletcher, chi era il tastierista dei Depeche Mode

Fletcher, Vince Clarke, Martin Gore e Dave Gahan hanno lanciato ufficialmente i Depeche Mode nel 1980, anche se Clarke ha lasciato il gruppo poco dopo la pubblicazione dell'album di debutto. Più tardi nella sua carriera, Fletcher ha lavorato come DJ e nel 2015 è andato in tournée in Europa. Fletcher e i Depeche Mode sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2020.

L'infanzia nell'organizzazione cristiana

Fletcher era il maggiore di quattro fratelli nati da Joy e (il defunto) John Fletcher. La famiglia si trasferì a Basildon da Nottingham quando Fletcher aveva due anni. Fin da piccolo è stato attivo nella locale Brigata dei Ragazzi, soprattutto per giocare a calcio. È in questa organizzazione giovanile cristiana che ha incontrato il futuro membro dei Depeche Mode Vince Clarke.

L'amore con Gráinne Mullan

Fletcher ha sposato la sua fidanzata di lunga data Gráinne Mullan il 16 gennaio 1993 e la coppia ha due figli, Megan e Joe.

La passione per gli scacchi

Fletcher era famoso per la sua abilità negli scacchi . Neil Arthur dei Blancmange ha ricordato in alcune interviste di «non aver mai vinto una partita a scacchi con Andy Fletcher».

Tifoso del Chelsea

Negli anni '90, Fletcher è stato proprietario di un ristorante chiamato Gascogne, situato in Blenheim Terrace a St. John's Wood, Londra. Era anche un tifoso del Chelsea FC. L'ultima notizia di cronaca che lo riguarda è accaduta nell'aprile del 2022, quando si fratturò il polso mentre era in vacanza a Barcellona.