Andrea Iannone innamorato, eccolo con la nuova fidanzata Audrey Bouette: chi è lei

Dopo la sofferta fine della sua relazione con Belen Rodriguez per Andrea Iannone arriva finalmente un nuovo amore. Il pilota di motoGp infatti, dopo numerosi flirt che gli sono stati attributi, tutti regolarmente smentiti, è felicemente fidanzato con la modella Audrey Bouette, 25 anni.

Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme? Cecilia Rodriguez svela la verità





Andrea infatti è stato fotografato da “Chi” mentre trascorre un romantico pomeriggio assieme a Audrey fra shopping, romentiche passeggiate mano nella mano e teneri abbracci.

Audrey è di origine francese, vive a Parigi, ed è molto popolare sui social dove si fa chiamare “La tigre” (il suo account su Instagram è "Call me tiger", chiamami tigre). Modella, è stata ombrellina del pilota Valentino Rossi ed è nota per un calendario sexy e per essere stata testimonial di Dior.

Ultimo aggiornamento: 21 Marzo, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA