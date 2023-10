Giambruno tornerà a condurre Diario del giorno? L'autosospensione e le intenzioni di Mediaset. Ricci: «Non ci sono altri fuorionda». Cosa sappiamo

Andrea Giambruno tornerà a condurre Diario del Giorno? Resterà a Mediaset o gli verrà dato il benservito? L'ormai ex compagno del premier Giorgia Meloni dopo la bufera provocata dai fuorionda mandati in onda da Striscia la notizia, è stato visto ieri in un centro commerciale a Orio al Serio.

L'autosospensione e la sostituzione

Per il momento, dopo la sua autosospensione, la trasmissione Diario del giorno è stata condotta da Luigi Galluzzo, storico giornalista Mediaset.

Che con garbo, ha risposto a una domanda di Claudio Cerasa con un «Oggi conduco io, la prossima settimana si vedrà». Giambruno, per ora, risulta autosospeso «fino alla conclusione degli accertamenti» da parte dei vertici aziendali. Secondo quanto diffuso ieri, nemmeno Pier Silvio Berlusconi era al corrente dei fuorionda di Striscia, e dopo la messa in onda avrebbe chiamato il premier per sottolinearlo. L'idea di Mediaset però, spiegano alcune fonti a Repubblica, sarebbe di far tornare in onda Giambruno ora che, peraltro, non è più first gentleman e quindi, ci si augura, meno nell'occhio del ciclone.

I fuorionda

D'altra parte sembra, almeno secondo le dichiarazioni di Antonio Ricci, che non dovrebbero emergere altri suoi fuorionda. «Nessun altro fuori onda da mandare in trasmissione» ha spiegato ieri. «Tutto è nato mercoledì mattinaquando sulla scrivania mi trovo la rivista Chi con in prima pagina la foto del first gentleman in un campo di grano, a guisa di papaverone o spaventapasseri. All’interno veniva esaltato il cuore “gitano” e il ciuffo del giornalista che sarebbe priapescamente cresciuto con gli ascolti». Così Ricci ha pensato di utilizzare i due fuorionda del giornalista «che avevo in frigo. Li ho usati. Così come son solito fare. Come quello di “Buttiglione-Tajani” che Berlusconi dichiarò esser la causa della caduta del suo governo».

Meloni assente alla kermesse di Fdi

Intanto Giorgia Meloni, dopo la trasferta in Egitto il giorno successivo al "benservito" al compagno, oggi non si è presentata alla kermesse di Fdi a Roma, collegandosi tramite videomessaggio al Brancaccio: «Mi dispiace non essere lì con voi, ma anche io sono un essere umano e se a qualcuno posso chiedere comprensione sono i militanti di FdI. Sono in Egitto, qui sono le 6 del pomeriggio, subito dopo il vertice sulla pace volerò a Tel Aviv, per far rientro non so a che ora a Roma. Mi spiace moltissimo, davvero, ma anch'io sono un essere umano».