Andrea Giambruno: «La Foresta Nera? Solo una battuta. Il gel sui capelli per un consiglio di mia madre»

L'uscita di Andrea Giambruno, giornalista Mediaset e compagno di Giorgia Meloni, ha fatto velocemente il giro del web. «Se non ti sta bene, stai a casa tua», ha detto in diretta tv rispondendo al ministro della Sanità tedesco, Karl Lauterbach, che in queste settimane è in vacanza in Italia da dove si è lamentato dell'eccessivo caldo del nostro Paese, spiegando che «in Italia il turismo non ha futuro, fa troppo caldo. Usate le chiese come celle frigorifere». E visitando Bologna, aveva detto: «L’ondata di caldo qui è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine».

Giambruno contro il ministro tedesco: «In Italia fa troppo caldo? Se non ti sta bene, stai a casa tua»

Giambruno: «Non ne ho parlato con Giorgia»

«Ho fatto una battuta sul ministro Lauterbach, ma costruirci un caso vuol dire proprio che non ci sono altri casi di cui scrivere - ha detto Giambruno intervistato dal Corriere della Sera - Escludo che un ministro tedesco si possa risentire della battuta di un giornalista italiano».

Alla domanda su una possibile discussione con Giorgia Meloni, Giambruno risponde così: «Non ne abbiamo parlato. Ma le pare normale che la sua visita alla Casa Bianca è un successo e che, accanto, sui quotidiani, si parli del caso Giambruno? Sviare l'attenzione su di me mi sembra un modo per non ammettere che questo governo le sta azzeccando tutte».

«Il gel sui capelli? Un consiglio di mia madre»

Sui social ha fatto "discutere" anche la pettinatura del giornalista: «Posso giurare che metto il gel sui capelli perché ho ascoltato un consiglio di mia madre e non di un giornalista di sinistra. Ma, se fossi una donna, sarebbe già partita una campagna contro il body shaming. Querela? Non querelo nessuno, al momento, ma deve esserci un limite. Hanno scritto anche che sono uno sciupafemmine e un piacione. Ma ho una famiglia e su questo posso passarci sopra una volta, poi bastaï»