Andrea Foriglio, chi è il più bello d'Italia 2023: da Uomini a Donne a osteopata dei vip

«Partecipo per vincere come ho sempre fatto», scrive Andrea Foriglio che ha vinto la fascia di più bello d'Italia del 2023. Ex corteggiatore di "Uomini e Donne", osteopata, autore di un libro, influencer con 72.000 follower e ora anche "reginetto" di bellezza.

Andrea Foriglio, chi è il vincitore della fascia "Il più bello d'Italia 2023"

Ma chi è Andrea Foriglio? È di Roma, ha 29 anni ed è salito alla ribalta grazie alla trasmissione di Maria De Filippi "Uomini e Donne": era tra i corteggiatori della tronista Nicole Santinelli che però non lo ha scelto preferendogli Carlo Alberto Mancini.

Nella vita è un esperto di colonna vertebrale. Si è laureato in Scienze delle attività Motorie e sportive nel 2015 e poi è diventato osteopata.

«Ho avuto l’onore di trattare diversi personaggi noti e del mondo dello spettacolo», scrive sul sito dedicato alla sua attività. Tra i vip che ha manipolato ce n'è una recentissima immortalata nel suo profilo Instagram: è la cantante Elettra Lamborghini.

Il sottobosco dei vip lo ha assaggiato quando frequentava gli studi di Canale 5 per fare il corteggiatore a "Uomini e Donne". Ma non è rimasto da quelle parti, ha lavorato su altri fronti per diventare famoso: la sua attività in primis e poi anche un libro "Da Zero a Benessere" presentato dalla popolare giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti.

Foriglio è considerato molto bello, ma ora è certificato "bello". «Così sembra. De botto. Senza senso», scrive. È il più bello d'Italia del 2023. Ha partecipato al concorso di Alassio senza dirlo a nessuno e ha vinto. Non aveva avvertito neanche mamma e papà. Ecco cosa scrive sui social: «Sì, perché nemmeno loro sapevano nulla. L’ho tenuto per me, fino alla fine, con tutti».





«Era un pomeriggio di metà primavera - racconta - quando casualmente conosco una persona che mi propone di partecipare a questo concorso: “Il più bello d’Italia”. Non avevo mai pensato di partecipare a questo tipo di manifestazioni; mi sono sempre concentrato e dedicato solo sullo studio, sul lavoro, sulla crescita personale, nel migliorare ogni giorno la mia persona, nel divulgare benessere e salute. Queste sono cose e abitudini che continuerò a mantenere sempre, fino alla fine dei miei giorni, per me sono sacre, fanno parte della vita che mi sono scelto, che mi sono costruito da zero. Continuerò a svolgere, come ho sempre fatto con estrema professionalità, il mio lavoro, non cambierà assolutamente nulla (scritto a caratteri cubitali, ndr). Ci ho dedicato la mia vita, sacrificando tante ma tante cose che non sto qui a spiegare. Il mio lavoro è tutto (scritto ancora a stampatello, ndr), la mia vita. Il resto è gioco. Senza dilungarmi troppo, mi prendo qualche giorno per pensarci, mille dubbi, pensieri… ma poi mi son detto:“Perché no? Vai e divertiti”. Quindi mi butto e decido di partecipare. Eravamo tantissimi ed è nato tutto per uno strano destino, continuato per scherzo, per divertimento ma alla fine poi quando ci son dentro… partecipo per vincere. Come ho sempre fatto nella mia vita. È un’attitudine».