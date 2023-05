Andrea Delogu, baci appassionati con il suo modello di 24 anni: paparazzati in centro a Roma

Amore e passione. E viceversa. C'è tutto in quei baci tra Andrea Delogu e il suo modello, il bel Luigi Bruno. Gli scatti pubblicati sul settimanale Gente non mentono. Anzi confermano la differenza d'età c'è ma non conta. Esiste ma non si sente. Una storia discussa perché lei ha 40 anni e lui 24. E allora? L'amore non ha età e a Roma, in pieno centro, non c'è niente che possa fermarli. La loro voglia di vivere è più forte di tutto e di tutti.

Andrea Delogu: «Il mio fidanzato di 24 anni, ecco come mi ha conquistata. L'amore finito con Montanari? Dura ammetterlo»

Come si sono conosciuti

La loro storia è nata su Instagram come ha confessato lei stessa poco tempo fa in un'intervista.

Poi un giorno lui si è presentato a Roma a sorpresa, senza avvisarla e si sono visti.

«Potevo dirgli di no? Abbiamo fatto una lunga passeggiata notturna e insomma… piano piano ho ceduto. Eppure insistevo: “Viviamo in due mondi troppo diversi, non può funzionare”. Finché Luigi non mi ha smontato: “Ma diversi cosa? Mi piaci e basta”».

E la differenza di età? «All’inizio per me era un problema. Per lui invece non lo è mai stato e ora non lo è più nemmeno per me. Se mi fanno battute, ci rido».

E ora sono solo baci e promesse come racconta il settimanale diretto da Umberto Brindani: «Se tra 10 anni nessuno dei due ha trovato l'amore della sua vita, ci sposiamo».

Nel frattempo hanno deciso di andare a vivere insieme. E chi se ne importa di cosa diranno gli altri. Prima di tutto la loro felicità...