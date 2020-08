Andrea Bocelli, l'addio al cane Pallina: «È il momento di fare spazio nel cuore per te»

Niente da fare per Pallina, il cane di Andrea Bocelli . La speranza di ritrovare l'animale, caduto in mare dalla barca lungo le coste della Sardegna, si è spenta. Immediatamente si era attivata la rete delle ricerche attraverso i mezzi tradizionali ma anche con un appello pubblico lanciato da Bocelli attraverso i suoi canali social.

Con un messaggio pieno d'affetto, la famiglia Bocelli ha comunicato il triste esito delle ricerche.

«Cari amici, a seguito delle ultime segnalazioni di avvistamento in mare, è il momento di accettare, è il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino, in modo che lì, d’ora in poi, continui a vivere e a giocare. È il momento soprattutto di ringraziare, per l’affetto e per il supporto che ci avete donato. In molti si sono mobilitati, per cercare la piccola Pallina, dalla Capitaneria di Porto alla Polizia, dalle associazioni locali a protezione degli animali ai bagnini delle spiagge... Tantissimi amici ma anche persone sconosciute che, dimostrando affetto e comprensione e sensibilità, hanno voluto rendersi disponibili e ci hanno supportato nelle ricerche, sia di persona, sia sui tutti i social condividendo il nostro appello.

Un grazie speciale a Elisabetta, Valeria, a Renzo e all’equipaggio della nostra barca, con cui incessantemente, nelle ultime quarantotto ore, abbiamo battuto le coste, laddove il mare si è portato via la nostra piccola compagna di viaggio.

Katarina (Pallina, come ormai tutti la chiamavamo) è vissuta libera, ci è stata accanto con la sua grazia e con la sua apparente fragilità, regalandoci tanto affetto e la sua calda, silenziosa, intelligente presenza. Non avevamo messo in conto però di perderla così presto...

Ancora grazie a tutti voi, e grazie al nostro piccolo grande levriero, che della sua vita ha fatto (come ogni cane, d’altronde) espressione e modello d’incondizionato amore».

Famiglia Bocelli

Ultimo aggiornamento: 10:54

