Andrea Agnelli, il matrimonio con Deniz Akalin: nozze segrete a Perugia. Tra gli invitati Nedved, Del Piero e Buffon

Andrea Agnelli si è sposato in gran segreto con la sua compagna, ora moglie, Deniz Akalin. L'ex presidente della Juventus ha celebrato le nozze il 29 aprile scorso, in Umbria, nel municipio di Lisciano Niccone, un piccolo comune in provincia di Perugia. Dopo la cerimonia nel municipio la festa è proseguita con il consueto ricevimento, tenuto a quanto sembra in un famoso resort poco distante. Tra gli invitati, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero stati presenti Nedved, Del Piero e Buffon. Agnelli e Akalin hanno una figlia, Vera Nil. I due avevano già figli dalle rispettive relazioni passate. Baya e Giacomo per Andrea, nati dalla relazione con Emma Winter. Mila per Deniz , nata dalla relazione con l'ex marito, Francesco Calvo, già responsabile del marketing della Juventus, poi passato al Barcellona e adesso tornato alla Juventus.

La lettera di Deniz

«Da dove cominciare… Dopo 12 anni di lavoro giorno e notte, oggi chiudi un capitolo della tua vita da Presidente della Juventus. Solo io e te sappiamo tutti i sacrifici che hai fatto, tutti gli sforzi che hai fatto. 9 campionati consecutivi di Serie A, 5 Coppe Italia di cui 4 di fila, 4 Supercoppe vinte, 5 campionati femminili consecutivi, 2 Coppe Italia femminili, 3 Supercoppe femminili, 1 Coppa Italia di Serie C. Nessuno te le può togliere e dubito che qualcuno riuscirà mai ad avvicinarsi alla conquista di 29 trofei. Mi chiedi sempre cosa amo di più di te e io rispondo sempre per come lavori: non ti fermi; sei coerente e insistente. Perseverante, determinato».

Si è sposato Andrea Agnelli. Auguri al mio Presidente. pic.twitter.com/2Jl0RQC3vS — 𝕲𝕴𝖀𝕾𝕰𝕻𝕻𝕰 (@JPeppp) May 1, 2023

«La responsabilità è nel tuo sangue: mai una volta ne sei fuggito, anche quando significava prendersi la colpa per gli altri o per errori che non erano i tuoi. Metti sempre la faccia sulle sconfitte, sui momenti difficili, sulle decisioni difficili. Vorrei poter avere la metà del coraggio, dell'integrità e della decenza che hai tu. Oggi non solo sono al tuo fianco, ma sono orgogliosa e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto in questi anni per la Juventus, per la tua famiglia, per noi. C'è solo un Presidente, e per me lo sarai per sempre tu. Non vedo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro amore mio. Sono sicura che fianco a fianco faremo in modo che sia meglio di qualsiasi cosa ci aspettiamo che sia. Ti amo! Ieri, oggi e domani», aveva scritto sui social Deniz.