Andrew Tate arrestato per traffico di esseri umani. Due giorni fa la lite con Greta Thunberg: «Fatti una vita»

Prima il duello social con Greta Thunberg, poi l'arresto. L'ex kickboxer americano-britannico Andrew Tate e il fratello Tristan sono finiti in manette in Romania nell'ambito di un'indagine per traffico di esseri umani. Lo rendono noto i media romeni. Due giorni fa Tate era stato protagonista di uno scambio di tweet con l'attivista per il clima Greta Thunberg: la risposta per le rime della giovane svedese, che lo invitava a «farsi una vita», era diventata virale.

L'uomo aveva a sua volta risposto a Thunberg con un video in cui lo si vede fumare il sigaro e mangiare una pizza consegnata a domicilio da una nota catena locale, con la scatola e il logo della pizzeria bene in vista. Secondo le ricostruzioni di alcuni media, le autorità romene aspettavano la prova che Tate si trovasse nel Paese per intervenire: dopo la diffusione del video, sono scattati il blitz delle forze dell'ordine nella sua villa e l'arresto insieme al fratello.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

La lite social con Greta Thunberg

«Ciao Greta Thunberg. Ho 33 macchine. La mia Bugatti ha un quad turbo w16 8.0L. Le mie DUE Ferrari 812 Competizione hanno v12 6.5L. Questo è solo l'inizio. Mandami il tuo indirizzo e-mail in modo che io possa inviare un elenco completo della mia collezione di auto e le rispettive enormi emissioni», aveva scritto mercoledì l'ex kickboxer, pubblicando una sua foto mentre fa benzina alla sua Bugatti. «Si, per favore illuminami», ha risposto l'attivista per il clima, che il prossimo anno compirà vent'anni. «Mandami un'e-mail a smalldickenergy getalife.com (letteralmente, energiadelpenepiccolo fattiunavita.com)». La risposta da "mic drop" ha fatto esplodere il social, con decine di milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di retweet e oltre un milione di like.