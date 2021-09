Ana Mena e Brahim Diaz, amore “segreto” o fine della relazione?

Mercoledì 1 Settembre 2021, 09:53 - Ultimo aggiornamento: 10:00

Ana Mena, classe 1997, è già una vera e propria star della musica latina. La sua voce però è nota anche in Italia grazie alle sue collaborazioni con Rocco Hunt e Fred De Palma coi quali la 24enne spagnola ha realizzato delle hit estive che sono state spesso in testa alle classifiche. Ana, nata ad Estepona il 25 febbraio, ha iniziato a interessarsi alla musica fin da subito, grazie anche all'influenza dei genitori.

Il suo primo successo arriva nel 2006, quando risulta vincitrice della dodicesima edizione dei Veo Veo Awards. La giovane si fa conoscere anche per la sua abilità come attrice e la vera popolarità sugli schermi arriva con la serie Marisol, la pelicula. Dopo quell’esperienza, ha recitato anche in alcuni film, come La pelle che abito.

Ana Mena e Brahim Diaz, la relazione top secret

Ana sembra aver trovato anche l’amore. La cantante spagnola è infatti fidanzata con Brahim Diaz, numero 10 del Milan. La coppia protegge la propria storia da gossip e indiscrezioni. Entrambi, infatti, sono molto riservati ed è difficile trovare foto e video di coppia sui rispettivi profili Instagram. Per questo suoi social in molti si sono chiesti se la loro storia fosse finita.

Effettivamente, pur avendo quasi due milioni di followers, la cantante usa i propri profili quasi esclusivamente per lavoro, proteggendo così la propria sfera privata. Allo stesso modo si comporta Brahim, che da qualche tempo ha lasciato Madrid per Milano. La loro storia è venuta comunque a galla grazie ai rotocalchi di gossip spagnoli. Dopo una frequentazione di alcuni mesi, sono stati avvistati insieme a partire da luglio scorso.

