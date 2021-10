Amy Winehouse, abiti e oggetti all'asta: c'è anche il vestito dell'ultimo concerto

Martedì 12 Ottobre 2021, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 17:48

Abiti, libri, dischi, borse: oltre 800 oggetti appartenuti a Amy Winehouse andranno all'asta il mese prossimo. Alcuni dei pezzi più iconici sono stati esposti dalla casa d'aste Julien's Auctions a New York, la vendita si terrà invece il 6 e 7 novembre a Beverly Hills, in California. Tra gli articoli che si potranno acquistare c'è anche l'abito che indossava durante il suo ultimo concerto. Sono passati 10 anni dalla scomparsa dell'artista: Amy Winehouse moriva all'età di 27 anni nel luglio del 2011. Il ricavato della vendita servirà per sostenere la Fondazione Amy Winehouse che si occupa di giovani con problemi dipendenza.