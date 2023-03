Amici, Angelina Mango, la figlia del cantante in lacrime: «Fuori ho paura di me stessa perché sono più libera di farmi del male»

Angelina Mango, la cantante concorrente di Amici, si è lasciata andare a un lungo sfogo a pochi giorni dall'inzio del Serale. La figlia del cantautore Mango si è confidata in lacrime con la conduttrice Maria De Filippi: «Sono arrabbiata tantissimo. Non mi fido di me e anche se domani dovessi stare meglio, sono sicura che poi ci ricadrei».

Poi aggiunge: «Nella scuola sono stata bene, mentre prima non stavo bene. Ho paura di ritornare a odiarmi così tanto. Non sono più disprezzante nei miei confronti ma sono soprattutto arrabbiata».

La fragilità di Angelina Mango

Angelina Mango ha capito da subito di voler intraprendere la carriera artistica del padre. Ma i sogni servono a diventare proprio campioni di sopravvivenza. Staccare quel filo invisibile e dimostrare di valere qualcosa, non per via del lignaggio ma per via delle proprie capacità, è un'impresa tutt'altro che semplice.

Per questo Angelina, durante il pomeridiano di Amici, si ​è ​raccontata a Maria De Filippi spiegando le pressioni, i dubbi, le paure e i giudizi che lei stessa si attribuisce. «Fuori ho paura di me stessa perché sono più libera di farmi del male da sola, mentre qui sono più controllata perché ci sono le telecamere», ha sottolineato la cantante. Lo sfogo di Angelina lascia intuire insicurezze pregresse, che la De Filippi ha provato ad indagare. La cantante non ha fornito ulteriori dettagli e a Maria non è rimasto altro che rassicurarla.