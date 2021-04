Alessandra Celentano e il like al post contro Amici: ecco come si è giustificata

Alessandra Celentano si scusa pubblicamente su Instagram per un like sbagliato contro Amici 20, il programma che le ha dato notorietà in televisione. L'insegnante del talent condotto da Maria De Filippi ha spiegato che si è trattato di un errore del suo social media manager, il professionista che si occupa di gestire i suoi account. Il like incriminato è apparso sotto il post di Mia Molinari, danzatrice e coreografa che ha fatto parte del cast nel 2011.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Amici 20, l'appello di un'ex insegnante del talent:... LO SHOW Amici 20, Alessandra Celentano attacca Stefano De Martino:...

Amici 20, l'appello di un'ex insegnante del talent: «Boicottiamolo, il trash non può vincere sull'arte»

Alessandra Celentano e il like contro Amici

Mia Molinari ha lanciato un appello ai followers per boicottare la trasmissione smettendo di vederla. Al grido "l'unione fa la forza" ha spiegato che il programma ormai fa vincere il trash e non l'arte. Un contenitore che non sarebbe più in grado di apprezzare e dare spazio al talento. La protesta sarebbe partita sull'onda delle polemiche scaturite dall'eliminazione di Tommaso, allievo di Celentano.

Alessandra Celentano, le scuse per un like

«Questa mattina il social media manager che gestisce i miei account ha erroneamente messo un like ad un post che attaccava Amici, il programma nel quale lavoro da tanti anni e che tanto mi ha dato. Sarei una folle ad approvare delle frasi così insensate e prive di ogni fondamento per cui mi scuso per questo spiacevole errore che nulla ha a che vedere con le mie opinioni personali», si legge sul profilo di Alessandra Celentano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA