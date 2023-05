Amici 22, la mamma di Mattia Zenzola: «Mio figlio non è un tamarro e vuole riconquistare Maddalena Svevi»

Mattia Zenzola è ancora innamorato. Lo è di Maddalena Svevi. Un'amore nato a scuola. Quella di Amici 22 di Maria De Filippi. Un'amore che mamma Giulia vorrebbe potesse ricominciare per il bene di suo figlio. A raccontarlo è direttamente lei, Giulia Ninni, al settimanale Di Più. L’allievo ballerino della provincia di Bari tra i più forti di quest’ultima edizione di Amici, arrivata alle battute finali, ha perso la testa per lei. E ora vorrebbe riconquistarla.

Gianni Sperti la fine del matrimonio con Paola Barale, la rivelazione a Verissimo: «Io gay? Lei forse era innamorata di un altro. Prova ancora rancore»

Amici 22, la mamma di Mattia Zenzola "difende" il figlio

«Mio figlio Mattia, in fondo al cuore, è ancora innamorato di Maddalena. Lei è la prima ragazza che gli ha fatto provare un profondo sentimento. Sì, ammetto che mi è dispiaciuto vederlo piangere, dopo che ha sentito le frasi non proprio gentili che lei ha pronunciato nei suoi confronti, ma sono cose che capitano. Si cresce anche così»

Alessio Corvino a Verissimo, chi è il corteggiatore (scelto) da Lavinia a Uomini e Donne: età, la morte del padre e Instagram

Le accuse

Una storia nata agli inizi del talent ma finito dopo pochi mesi. Si sono lasciati e, ultimamente, Maddalena, scrive il settimanale diretto da Osvaldo Orlanrdini, con la complicità di un’altra protagonista di questa edizione, Benedetta Vari, ex allieva ora ballerina professionista, ha offeso pesantemente Mattia definendolo un “tamarro”. Ma non solo: per la concorrente, Mattia non sa stare davanti alle telecamere, uno che sta sempre zitto. Uno, insomma, che «se non fosse così bello, non andrebbe da nessuna parte...».

«Quando ho sentito che lo definivano “tamarro”, mi sono messa a ridere. Mio figlio è tutto tranne che tamarro, perché è educato, galante. È vero: parla poco magari, ma quando lo fa è profondo e, soprattutto, non cerca mai di farti la guerra». Ma Mattia non vuole nessuna guerra, vuole solo amore da lei. «Non so se mai ci potrà essere un ricongiungimento tra loro. Certamente mio figlio farà di tutto, affinché si possa instaurare almeno una bella amicizia».

Lavinia Mauro chi è? L'ex tronista marchese (con il fidanzato) a Verissimo; età, Instagram, malattia, il ventaglio (sempre con se) e la famiglia (nobile)

Le ipotesi

Ma non sarà che Benedetta è innamorata di Mattia? «Mio figlio non si metterebbe mai con una donna già impegnata. E lei fuori dalla scuola ha un fidanzato».

Poi mamma Giulia dice grazie a Maria De Filippi. Un grazie speciale: «Grazie ad Amici ha sconfitto anche una sorta di solitudine che ha un po’ caratterizzato la sua infanzia». E il perché lo spiega ancora lei: «Mio marito Francesco Paolo e io ci siamo conosciuti e innamorati negli anni Novanta. All’epoca eravamo entrambi sposati. Lui aveva già due figli, io uno... Ma il nostro amore è stato più forte di tutto e abbiamo divorziato dai nostri ex. Mattia è nato dieci anni dopo l’inizio della nostra relazione. Malgrado fosse già passato tanto tempo, per lui non è stato facile farsi accettare».

Difficile «perché dalla parte di mio marito, né i nonni paterni né i fratelli, i figli di mio marito, hanno mai voluto saperne di lui. Lo hanno rinnegato perché figlio mio, della seconda donna. Adesso lui è adulto e con i fratelli un po’ di rapporto ce l’ha. Ma sono tante le cose che gli sono mancate». E quelle cose oggi forse le cerca in Maddalena...