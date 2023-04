Alessandra Celentano attacca un'allieva ad Amici: «Sei una lagna». Maria de Filippi la difende così

Alessandra Celentano contro tutti. Anzi, tutti contro la Celentano. Nel terzo serale di Amici 22 in onda sabato 1 aprile, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Cristiano Malgioglio decidono di allearsi per "contrastare" le ire della maestra più cattiva della tv italiana. Ma andiamo con ordine.

Amici 22, prof e giudici contro la Celentano che attacca un'allieva: «Sei una lagna». Deve intervenire Maria De Filippi (Credits red Communication)

Celentano contro Maddalena

La maestra Celentano ha proposto durante il terzo serale di Amici 22 un guanto di sfida tra due ballerine: Isobel, della sua squadra, e Maddalena del team Cuccarini - Lo. Prima dell'esibizione Maria De Filippi legge le motivazioni in cui la maestra attacca Maddalena definendola insignificante e gattina.

Prof e giudici contro

Parole che non possono passare inosservate e infatti Emanuel Lo è il primo ad attaccare la Celentano: «Non puoi dire insignificante a una ragazza». Anche Malgioglio concorda: «Perchè fai così? Tu demoralizzi le ragazze con queste lettere, avresti potuto scrivere una lettera più bella, "guarda come Isolbel si muove cerca di imparare di più". Io capisco che porti l'acqua al tuo mulino, ma così demoralizzi l'artista».

Ovviamente la maestra non è d'accordo: «Io dico quello che penso e al giorno d'oggi non è facile. Se io penso che una ragazza sia insignificante lo dico».

L'intervento di Maria De Filippi

«C'è differenza tra dire la verità e dire cattiverie io mi sono stufata delle cattiverie» replica timidamente Maddalena

«Mi dispiace è il mio pensiero di lei ballerina e non di persona - commenta la Celentano - Voi siete abituate a sentire solo complimenti e tu sei sempre una lagna, non va bene niente». Ed è qui che interviene Maria De Filippi: «Alessandra è la prima volta che parla, non puoi dirle che è una lagna, sei dittatoriale. Madda fregatene non ti arrabbiare sei bella come il sole».

«Avranno pure il diritto questi ragazzi di parlare ed esprimere un pensiero - sbotta Lorella Cuccarini - Pure te ogni tanto sei una lagna»-