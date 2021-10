Amici 2021, Raimondo Todaro e Francesca Tocca: è ritorno di fiamma?

Domenica 17 Ottobre 2021, 20:38 - Ultimo aggiornamento: 21:56

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme? Le voci si fanno sempre più insistenti. I due, sono stati insieme per 13 anni e dopo la separazione dello scorso anno si sono ritrovati ora a lavorare entrambi nella nuova edizione di Amici 2021, lui in qualità di professore di ballo lei come ballerina professionista.

Raimondo Todaro e Francesca tocca di nuovo insieme

Galeotta sarebbe l'edizione 2021 del programma di Amici di Maria De Filippi dove Francesca Tocca è ormai una degli storici ballerini del corpo di ballo e Raimondo Todaro ha esordito quest'anno come professore dopo l'addio a Ballando con Le Stelle. Sul loro ritorno di fiamma non ha dubbi il settimanale Chi, secondo cui i due vivrebbero nuovamente sotto lo stesso tetto.

L'amore tra i due era durato 13 anni: nel 2013 la nascita della figlia Jasmine (2013) e nel 2014 il matrimonio. I due si erano poi separati nel 2020, quando lei si era legata al ballerino di Amici Alexandru Dimitru e lui all’influencer Paola Leonetti. Gli sguardi di intesa scambiati tra i due nel corso delle puntate pomeridiane del talent show di Canale 5 hanno fatto impazzire il web. Saranno forse gli stessi protagonisti a confermare prossimamente la notizia?