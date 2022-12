Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga: «Mi dite che sono brutta, ma le cose importanti sono altre»

«Sono Jolanda o la figlia brutta». Inizia così e con un grande sorriso, ma poi la voce trema quasi come se stesse per piangere. In un video diffuso su TikTok Jolanda Renga, 18 anni, figlia di Ambra Angolini e Francesco Renga, mette a tacere gli haters. La ragazza ha deciso di sfogarsi contro i bulli del web, che da anni commentano in maniera offensiva i suoi video accusandola di essere «brutta». La goccia che ha fatto trabboccare il vaso è un video condiviso da un utente che in realtà la elogiava per la sua bellezza: peccato che sotto si contano decine di commenti che invece la sminuiscono per il suo aspetto.

La ragazza ha però risposto con grande maturità, mettendo a nudo le sue insicurezze ma anche dando una bella lezione a tutti: «Non mi importa quello che pensate, non voglio essere bella, né essere una copia dei miei genitori. Il mio desiderio nella vita è fare cose importanti e rendere il mondo migliore».

Jolanda Renga: «Ho deciso di chiedermi scusa»

«Sei brutta è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola» dice la ragazza. «Oggi ho deciso di chiedermi scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza. Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. In realtà il mio desiderio nella vita è di fare cose importanti, che contano, e tentare di migliorare un po' il mondo. Io tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia, al mio aspetto, perché questo non resterà per sempre».