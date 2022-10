Ambra Angiolini sotto accusa: «Sta occupando la casa abusivamente?». La risposta diventa virale

Si è trincerata dietro un secco “Non ti rispondo”. Così Ambra Angiolini, interpellata da un giornalista di Fuori dal coro, ha risposto sulla questione della casa apparentemente occupata a Milano. Il programma di Rete 4 ha cercato, invano, di intervistare l’attrice e showgirl in merito alla questione che da qualche settimana la vede protagonista, ovvero l‘occupazione di un appartamento a Milano nel quale, secondo il contratto di affitto, sarebbe dovuta rimanere fino al 30 giugno scorso.

Ambra Angiolini e la stoccata ad Allegri a X Factor: «Per il mio ex ho fatto 12 mesi di psicoterapia»

Cosa è successo

Qualche giorno fa Silvia Slitti, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, ha rivelato come la Angiolini stesse occupando abusivamente l’appartamento che era stato dato in affitto a lei e all’ex compagno Massimiliano Allegri per 10 mesi. Slitti e la famiglia avevano lasciato, temporaneamente, l’abitazione meneghina, ma quando hanno deciso di rientrare hanno trovato Ambra che di traslocare proprio non ne voleva sapere. Una storia che ha visto il coinvolgimento anche dei legali e che, ad agosto, sembrava vicina ad una soluzione dal momento che Ambra aveva promesso alla Slitti che avrebbe lasciato l’abitazione entro il 7 settembre. Cosa che però non è avvenuta.

La nuova hit di Ambra Angiolini per #Fuoridalcoro pic.twitter.com/ts7sjYbSkC — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) October 11, 2022