Ambra Angiolini: «A 13 anni ero bulimica, ho vinto una guerra». E pubblica gli attacchi all'epoca di Non è la Rai: «Mi chiamavano fardello di ciccia»

«Addio vitino da vespa. Palloncino gonfiato». «Nemmeno l’abito nero e la gonna lunga alla caviglia riescono a dissimulare i chili di troppo», E ancora: «Fardello di ciccia». Sono solo alcuni degli appellattivi con cui veniva descritta Ambra Angiolini ai tempi di Non è la Rai. Ambra all'epoca aveva solo 17 anni, ma soffriva di disturbi alimnetari da quando ne aveva 13. «Sono diventata bulimica a 13 anni per un cancro dell’anima» ha detto in un’intervista recente. E, oggi, ripercorrendo il suo passato, ha pubblicato su Instagram un post in cui ha condiviso una carrellata di immagini e servizi televisivi del passato per mostrare a tutti come nei suoi confronti sia stato utilizzato un linguaggio duro e offensivo.

Gli attacchi della stampa

«Ripercorrendo la mia storia, con l’aiuto del mio amico Fabio Marantino ( prezioso come non mai), mi sono resa conto dell’ipocrisia della tv e di certa carta stampata; probabilmente non si può più dire niente solo perché avevano già detto tanto…troppo» ha scritto. Presentando poi, uno dopo l’altro, gli articoli in cui il suo aspetto fisico veniva continuamente attaccato. Articoli che risalgono a qualche anno fa: Ambra Angiolini aveva 17 anni. Aveva conquistato il pubblico del piccolo schermo con Non è la Rai. Ma alcuni articoli non perdeva occasione per sottolineare il cambiamento del suo corpo e fare paragoni sbagliati tra il prima e il dopo. «Addio vitino da vespa. Palloncino gonfiato», «Nemmeno l’abito nero e la gonna lunga alla caviglia riescono a dissimulare i chili di troppo. Anche il nuovo taglio scalato sottolinea il volto paffuto», si legge in certi articoli del passato. E ancora: «Fardello di ciccia», «L’extralarge non si addice ad Ambra. Ascesa e caduta della ninfetta anni ’90: tutta colpa di qualche chilo in più».

Parole pesantissime, un attacco di body shaming sul quale oggi l’attrice vuole dire qualcosa. «Se in quel periodo, avevo solo 17 anni, qualcuno mi avesse fatto notare che non ero più “spensierata” invece di sottolineare ovunque quanto io fossi diventata grassa, avrei cercato di tornare ad essere più “mia“ che di tutti. Il problema di oggi, si dice ovunque, sono gli haters, ma c’è qualcuno che molto tempo fa gli ha evidentemente fatto scuola» ha scritto su Instagram.

Sottolineando che questo post non è stato condiviso «per vittimismo, ma per rimettere a poste le cose». E conclude: «Io alla fine ho vinto una guerra che non doveva nemmeno essere combattuta». Tantissimi i commenti da parte dei follower che si sono stretti attorno all’attrice in un grande abbraccio virtuale. «Sei una sopravvissuta e sei sempre stata bellissima» ha scritto Cristiana Capotondi. E poi ci sono le parole di sua figlia, Jolanda Renga, che valgono più di qualsiasi vittoria: «Sei sempre stata la mia risposta alla domanda “chi vorresti essere se potessi scegliere?”».