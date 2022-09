Ambra Angiolini e la stoccata ad Allegri a X Factor: «Per il mio ex ho fatto 12 mesi di psicoterapia»

«Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo». Ambra Angiolini lancia una stoccata (ad Allegri?) a X Factor e il pubblico social impazzisce.

Cosa è successo

Durante la terza puntata delle blind audition del talent di cui quest’anno Ambra è uno dei giudici per motivare la sua scelta su uno dei cantanti in gara, Samuel con la canzone “Riso col pollo”, rispondendo ad una provocazione dell’altro giudice Dargen D’Amico ha detto: «Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo – Ma oggi grazie a te, caro ‘Riso col pollo’, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita», ha aggiunto Ambra tra risate e applausi.

Il rapporto con Allegri

Pur senza nominarlo Ambra Angiolini ha inequivocabilmente tirato in ballo Max Allegri che di fatto è il suo ultimo ex. La relazione tra la cantante, attrice e presentatrice, e l’attuale allenatore della Juventus, è durata dal 2017 al 2021. I due sono arrivati sul punto di sposarsi, poi la rottura abbastanza traumatica, a quando sembra, anche dalle varie dichiarazione rese dopo la separazione, soprattutto per Ambra che ha parlato spesso di dolore, delusione, punto zero e ora anche di psicoterapia. E mentre Allegri è entrato in conflitto legale con un’altra sua ex, la Angiolini si è vista anche tirare in ballo da Silvia Slitti, moglie di Giampaolo Pazzini, per una questione di morosità legata alla casa in affitto a Milano.

D’altronde, la rottura non è stata priva di strascichi: il Tapiro consegnato da Staffelli, le parole della primogenita Jolanda a difesa della mamma, la vicenda della casa con Silvia Slitti, ex moglie di Pazzini, che era stata presa a Milano da Allegri e per Allegri. E poi, ancora: le paparazzate di Ambra sempre con lo sguardo triste (o magari semplicemente infastidito dai fotografi) e le parole (non dette) di Max in conferenza, additato dai rumors come il responsabile della rottura, causa tradimenti.