Ambani, il pre matrimonio del miliardario indiano non si ferma: la crociera da quattro giorni in Europa (con Katy Perry e Pitbull)

Continuano i festeggiamenti pre-matrimoniali del miliardario Anant Ambani e della futura moglie Radhika Merchant: i (quasi) coniugi sono salpati su una crociera di quattro giorni nel Mediterraneo. Ovviamente la compagnia non manca: e infatti insieme a loro ci sono oltre 1200 ospiti che godranno di feste ambitissime in tutta Europa con esibizioni private di star come Katy Perry, Pitbull e i Backstreet Boys. Ricorderete, forse, la coppia per il loro annuncio che aveva fatto molto discutere: a marzo i due avevano dichiarato di aver organizzato una festa estremamente glamour per celebrare le loro imminenti nozze (che ancora si fanno attendere) a Jamnagar, in India. Un grosso, grasso matrimonio da oltre 130 milioni di dollari. Ma chi è la coppia? E perché sono così potenti?

I futuri coniugi e la data delle nozze

Anant, 29 anni, è il figlio dell'uomo più ricco dell'Asia, mentre lei, Radhika, sua coetanea, proviene da una famiglia di industriali.

Ma la vera domanda è: quando si celebrerà davvero questo matrimonio? La data è fissata per il 12 luglio a Jamnagar, nello stato del Gujarat. E ovviamente non potranno certamente mancare tra gli ospiti le celebrità internazionali, miliardarie. Amministratori delegati delle più importanti società del mondo, star di Bollywood e del cricket si erano già riunite per prendere parte ai festeggiamenti pre-matrimoniali che vanno avanti, ormai, da mesi.

Gli invitati dei lunghi festeggiamenti pre-nozze

La lista degli oltre 1200 ospiti dell'evento prematrimoniale include vari altri miliardari indiani come Gautam Adani, Kumar Mangalam Birla, l'amministratore delegato della Disney Bob Iger, con cui Reliance, il gruppo di Ambani, ha appena concluso una fusione dal valore di circa 8,5 miliardi di dollari. La presidente del colosso sarà la moglie del miliardario, Nita Ambani. Nella lista degli invitati c'è anche il fondatore di BlackRock Larry Fink, il capo esecutivo di Alphabet Sundar Pichai, l'ex primo ministro canadese Stephen Harper, quello svedese Carl Bildt, l'ex primimo ministro australiano Kevin Rudd, il re del Bhutan e Ivanka Trump.

Ora, gli eventi pre-matrimonio sono ripresi, poiché la coppia ha recentemente portato più di 1.000 amici e familiari - tra cui amministratori delegati della tecnologia globale, star di Bollywood e leggende di Hollywood - in una crociera privata attraverso il Mediterraneo. I futuri marito e moglie, insieme ai loro ospiti, si sono fermati in Europa: tra i luoghi da loro visitati, la Sicilia, ma anche Roma e Cannes.