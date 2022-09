Amanda Lear: «Faranno un film sulla mia vita ma non penso mi piacerà. Sono felice di essere viva»

Ospite di Francesca Fialdini, nella prima puntata di "Da noi…a ruota libera" l’iconica Amanda Lear ha annunciato che verrà realizzato un film sulla sua vita. «In America faranno un film sulla mia vita, ma il fatto di vedermi su uno schermo non è qualcosa che penso mi piacerebbe, la felicità è un’altra cosa. Sono felice di essere viva».

Amanda Lear operata al cuore: «Amerò ancora di più i miei fan»

Amanda Lear è uno dei nomi più noti nel mondo dello spettacolo italiano e non solo: cantante, attrice e soubrette, è sempre stata un personaggio controcorrente, il che l'ha resa una icona pop. Già in passato era stato realizzato un documentario su di lei, "Queen Lear", realizzato dal regista Gero von Boehm, in cui si racconta anche il lato più intimo e nascosto della sua vita privata, che l'ha vista incontrare uomini del calibro di Salvador Dalì e David Bowie.

L'intervento al cuore

Nei mesi scorsi Amanda Lear rivela di essere stata operata al cuore. Lo ha fatto mandando un messaggio rassicurante dal letto di un ospedale a tutti i suoi fan: «Me l’hanno riparato e amerà ancora di più i miei fan».