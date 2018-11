Amanda Knox si sposa, la proposta di matrimonio del fidanzato è da brividi

Amanda Knox presto a nozze. La 31enne americana, resa famosa dalle cronache per via del processo sull’omicidio di Meredith Kercher, processo da cui fu assolta insieme all’ex fidanzato Raffaele Sollecito, ha rivelato di aver accettato la proposta di matrimonio del fidanzato Christopher Robinson, condividendo anche un video su YouTube.

Robinson e Amanda si erano conosciuti circa tre anni fa: lui aveva anche lasciato la sua ex fidanzata proprio per Amanda, scrive il Daily Mirror. La proposta è arrivata nella loro casa di Seattle: nel video il fidanzato si inginocchia davanti a lei, in una scena a tema ET, e le dice «non ho un anello, ma un grosso sasso. Vuoi sposarmi?».

La scena parte con Amanda che sta cucendo un mantello: dei rumori interrompono la tranquilla domenica pomeriggio, e parte la musica proprio di ET. Oh mio Dio, che succede?, dice Christopher, ed entrambi escono in giardino, dove in effetti spunta una specie di meteorite sul selciato con un messaggio da leggere. «Nessun’altra unione ha prodotto tanto calore cerebrale-empatico quanto quella di Amanda Marie Knox e Christopher Gerald Robinson - afferma il messaggio ‘venuto dallo spazio’ - Hanno perseguito diversi progetti di grande ambizione, anche mentre si inseguivano l’un l’altro. Il loro amore è cresciuto in modo esponenziale dal loro primo incontro, quando Amanda ha recensito il romanzo d’esordio di Robinson».

Finita la lettura del messaggio, con Amanda visibilmente emozionata, Christopher le fa la domanda decisiva: «Amanda, vuoi sposarmi?». Lei risponde ovviamente di sì, e scatta un lungo ed emozionante bacio. Alla fine del video, Christopher specifica poi che stava pensando ad una proposta così da un anno. E quanto al motivo dell’assenza di un anello di fidanzamento, Robinson ha rimarcato: «Amanda non indossa anelli».



Ultimo aggiornamento: 11:21

