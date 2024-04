Amadeus, il messaggio (finto) che ha gettato nel panico i fan: «Ciao Rai, mi hai dato tanto», ecco cosa è successo

Venerdì 12 Aprile 2024, 09:17

Da qualche giorno, la notizia che sta dominando il mondo delle indiscrezioni sul mondo dello spettacolo e della televisione è quella del possibile addio di Amadeus alla RAI per passare sul NOVE: fin qui nulla di strano, sebbene non siano arrivate conferme né smentite dal diretto interessate, se non un messaggio pubblicato su X da un account fake. Si tratta di un vero e proprio commiato alla RAI al quale in molti hanno creduto nonostante si trattasse palesemente di un falso. L'unica cosa che ha dimostrato è che sono molti i telespettatori che non stanno vivendo bene le notizie riguardo all'addio di Amadeus, tanto da aver fatto sì che arrivassero numerosi messaggi di sostegno al conduttore. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo.

