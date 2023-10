Alvaro Lojacono, in vendita la villa svizzera dell’ex brigatista. Ma nessuno lo vuole come vicino di casa

«Vendesi villa di metà ‘800, 19 stanze e vigna pregiata. Un pezzo di storia del Malcantone con vista sulla "Toscana del Ticino", mobili d’epoca e quadri d’autore». L’annuncio non dice, però, che negli ultimi due piani di quel palazzo, noto come Villa Orizzonte, che è considerato un monumento storico, vive Alvaro Lojacono Baragiola, un ex-appartenente alle Brigate Rosse, stando alla giustizia italiana, che lo ha condannato all’ergastolo per la strage di via Fani del 16 marzo 1978, nella quale vennero uccisi i 5 uomini della scorta di Aldo Moro e sequestrato l’allora presidente della Democrazia Cristiana. Ecco perché la vendita di questa splendida residenza ottocentesca finora non è stata semplicissima. Il prezzo è sceso: da circa un milione a luglio scorso, agli attuali 640 mila franchi.

L'eredità di Lojacono

Lojacono ha ereditato gli ultimi due piani dell’edificio inserito tra i beni protetti del Cantone, eredità a cui rinuncia a favore dei figli. Come racconta il Corriere del Ticino.

A differenza dei primi due piani, conservati come un museo dai volontari, l’attico di Lojacono viene ristrutturato e riattato. Come in molte proprietà «per piani» la scala comune, l’ingresso e buona parte del mobilio storico rimangono indivisi.

Nella comunione ereditaria rientrano anche la storica vigna (spettante in quote diverse ai due rami della famiglia) e la biblioteca con migliaia di volumi. I rapporti con i parenti e con l’Associazione culturale arrivano a un punto di rottura nel 2018. Una fondazione privata, sostenuta dai volontari, si fa avanti per rilevare tutta la multi-proprietà e farne una realtà mista, a metà tra museo e struttura ricettiva no profit. Ma Lojacono si tira indietro.

Lojacono non vende

Del progetto di rilancio non si parla più. Prevedeva finanziamenti milionari da parte di istituzioni pubbliche locali. La condizione era che il condòmino «scomodo» si trasferisse in un nuovo appartamento, da realizzare in una posizione discosta all’interno del parco: proposta rifiutata per motivi molto concreti - «solo» tre stanze come contropartita e prospettive economiche incerte - ma anche affettivi. I ricordi d’infanzia, le «memorie personali» di cui l’attico è ancora pieno hanno pesato più dei milioni promessi, per l’ex militante di sinistra.