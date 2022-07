Alessandra Amoroso risponde alle critiche dopo gli autografi negati: «Mi comporto così da 14 anni e continuerò a farlo»

Domenica 17 Luglio 2022, 15:40

Alessandra Amoroso risponde alle polemiche sui suoi autografi negati. «Se lo firmo a te poi gli altri ci rimangono male», diceva la cantante a un fan in uno dei tanti video diventati virali in rete, accompagnati da commenti di odio nei suoi confronti, anche di quanti si sono definiti «ex fan» della cantante.

«Ho deciso di fare questo video perchè il vostro modo giudicante e aggressivo sta creando davvero tanto odio ovunque», dice Alessandra Amoroso in un ultimo video postato su TikTok. «Ogni post che vedo è sporcato da odio senza senso. Da 14 anni mi comporto in determinate occasioni sempre nella stessa maniera e continuerò a farlo perchè per me quello è il rispetto».

«La gente - continua la cantante - mi conosce e sa che non ho mai etto un "no" che non avesse una motivazione e quado ho sbagliato ho sempre chiesto scusa. Cercate di ascoltare e non giudicare perchè ci sono degli "ormai è troppo tardi" che potrebbero non farvi vivere bene ve lo assicuro», aggiunge con probabile riferimento all'intenzione di intraprendere azioni legali contro gli hater.