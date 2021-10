Allegri dribbla la domanda su Ambra: «Non parlo della mia vita privata»

Sabato 16 Ottobre 2021, 12:32

Alla vigilia della sfida di campionato tra Juventus e Roma, Massimiliano Allegri ha dribblato in conferenza stampa la domanda di un giornalista sulla recente rottura con Ambra Angiolini. «Della mia vita privata non ho mai parlato - ha detto l'allenatore - e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani». La rottura fra Allegri e Ambra, sulla bocca di tutti da alcuni giorni, è diventata oggetto di feroci discussioni sui social dopo la consegna alla showgirl del Tapiro d'Oro da parte di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia.