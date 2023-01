Alice Campello, come sta: è uscita dalla terapia intensiva. Morata: «I giorni peggiori della mia vita»

Alice Campello sta meglio. La moglie di Alvaro Morata è stata dimessa dal reaprto di terapia intensiva della Clinica Universidad de Navarra, dove era ricoverata in seguite a delle complicazioni post-parto. È il calciatore spagnolo a fare il punto della situazione con un post social: «Ciao a tutti! Alice è già uscita dalla terapia intensiva, è in camera, sta molto meglio e si sta riprendendo con Bella. Sto ancora assimilando tutto quello che è successo».

Come sta Alice Campello?

Morata si rivolge poi a sua moglie, con cui è sposato dal 2017: «Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una lezione. Sei una combattente e un esempio per me. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata e la mia vita senza di te non avrebbe senso».

Morata, la moglie Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto. «Ci siamo spaventati molto»

L'attaccante spagnolo conclude il suo post con una serie di ringraziamenti: «Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine, e ancora una volta grazie a tutte le persone della C.U.N. per la loro delicatezza e trattamento. Grazie dottoressa Muñoz e a tutte le persone che lavorano in questo ospedale. Bisogna godersi ogni momento. Grazie a tutti».

L'italiana e l'attaccante dell'Atletico Madrid avevano già tre bambini, i gemellini Leonardo e Alessandro di 4 anni e il piccolo Edoardo di 2. Due giorni fa è nata la loro prima femminuccia, Bella. Tuttavia, dopo il parto, Alice Campello ha avuto alcune complicazioni che l'hanno costretta al ricovero nel reparto di terapia intensiva della Clinica Universidad de Navarra di Madrid.