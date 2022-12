Alfonso Signorini testimone alle nozze di Francesca Cipriani non si presenta in chiesa: ecco il motivo della sua assenza

Alfonso Signorini, testimone al matrimonio di Francesca Cipriani, non si è presentato. E la notizia ha fatto il giro del web. Dopo la proposta di matrimonio al GF Vip della scorsa stagione, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono sposati il 3 dicembre a Roma presso la Basilica di San Bartolomeo all’Isola. Un grande evento che ha visto la partecipazione di quasi tutti gli ex concorrenti conosciuti nel reality come Alex Belli, Delia Duran, Gianmaria Antinolfi, le sorelle Selassie, Aldo Montano e Manila Nazzaro. Ospite d’eccezione doveva essere Alfonso Signorini, scelto come testimone dalla coppia, nello specifico da Francesca Cipriani, per assistere alla celebrazione del loro amore. Dopo essere diventato padrino del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, per il conduttore del Grande Fratello Vip un’altra testimonianza d’affetto da parte di una concorrente del reality. Durante una storia Instagram era stata la stessa Francesca Cipriani a rivelare di aver scelto Alfonso Signorini come testimone di nozze.

Francesca Cipriani si sposa, Alfonso Signorini è il testimone ma non si presenta: sostituito da Giucas Casella

I motivi dell'assenza

A sorpresa, almeno per i fan che non vedevano l’ora di vederlo accanto agli sposi, il conduttore del Grande Fratello Vip ha mancato il proprio impegno. Non si è infatti presentato alle nozze di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, ed è stato sostituito da Giucas Casella. A rivelare il motivo dell’assenza di Alfonso Signorini alle nozze è stato Alessandro Rosica che in una storia Instagram ha spiegato che non c’è nessun retroscena: il conduttore del Grande Fratello Vip non è stato testimone e non era presente per motivi di lavoro. Tra l’altro, secondo quanto spiegato da Rosica, Signorini aveva avvisato Francesca Cipriani con largo anticipo e sono in ottimi rapporti. Altra assenza di peso è stata quella di Katia Ricciarelli, invitata dalla coppia per cantare in chiesa durante la cerimonia. L’ex moglie di Pippo Baudo ha però declinato l’invito motivando la sua assenza con la mancanza di voce e l’impossibilità quindi di poter soddisfare il desiderio della coppia. Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip assenti anche Soleil Sorge e Davide Silvestri ma non sappiamo se siano stati invitati o abbiano declinato l’invito.