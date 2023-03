Alex Murdaugh uccise moglie e figlio, ergastolo al famoso avvocato Usa (protagonista di una serie Netflix)

«Rispetto la corte, ma sono innocente. Non avrei mai fatto male a mia moglie o a mio figlio». Lo afferma Alex Murdaugh, il famoso legale del South Carolina rinvenuto colpevole dalla giuria per aver ucciso la moglie e il figlio. Il caso ha catturato l'attenzione non solo degli Stati Uniti ma anche del mondo intero tanto da diventare una serie Netflix dal titolo «Murdaugh Murders: A Southern Scandal»



La sentenza

Alex Murdaugh, il popolare legale del South Carolina proveniente da una famosa dinastia di avvocati dello stato, è stato condannato al carcere a vita per aver ucciso la moglie e il figlio nel luglio del 2021. La sentenza del giudice Clifton Newman, del South Carolina Circuit Court, segue il verdetto della giuria che ha deciso in meno di tre ore la colpevolezza di Murdaugh al termine di un processo durato sei settimane.



«Molte personesono state condannate a morte per molto meno», ha detto Newman. La giuria ha deliberato in meno di tre ore prima di condannare Murdaugh, 54 anni, per due capi d'accusa di omicidio dopo un processo durato sei settimane. L'udienza per la sentenza a Walterboro, nella Carolina del Sud, è iniziata alle ore 9.30 locali.

Il giudice Clifton Newman ha condannato l'avvocato Alex Murdaugh a due ergastoli consecutivi per gli omicidi della moglie e del figlio meno di 24 ore dopo che una giuria aveva dichiarato Murdaugh colpevole degli omicidi di Maggie e Paul Murdaugh nel 2021. Newman ha detto a Murdaugh che ciascuna delle pene si applica «per il resto della tua (di Murdaugh, ndr.) vita naturale», aggiungendo che le sentenze sono consecutive.



Cosa era successo



Margaret Maggie Branstetter Murdaugh era una donna brillante e allegra che ha incontrato il suo futuro marito mentre frequentava l'Università della Carolina del Sud. Si è laureata nel 1991 e alla fine ha costruito una famiglia con Alex Murdaugh, allevando i loro due figli, Richard Buster Alexander Jr. e Paul Terry Murdaugh, a Hampton, nella Carolina del Sud. Quest'ultimo è nato il 14 aprile 1999 e, secondo quanto riferito, aveva un carattere positivo. Tuttavia, sembra che anche Paul abbia avuto un paio di problemi legali.





Il 7 giugno 2021, la moglie di Murdaugh, Maggie, e il figlio di 22 anni, Paul, sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco nella proprietà della famiglia a Islandton il 7 giugno 2021. Murdaugh, che ha preso posizione la scorsa settimana in sua difesa, aveva affermato di aver trovato i corpi dopo essere tornato da una breve visita alla madre malata quella notte. I pubblici ministeri avevano sostenuto che il motivo di Murdaugh era quello di distrarre e ritardare le indagini sui suoi crescenti problemi finanziari e si sono imbattuti in una storia di inganni, sostenendo che abbia rubato milioni di dollari ai suoi ex clienti e allo studio legale e che abbia mentito per coprire le sue tracce.