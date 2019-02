Alex Belli in Lamborghini a 111 km/h per le strade di Sanremo. Pubblica il video su Instagram: l'attore convocato in questura

Alex Belli convocato in questura a Sanremo in mattinata. A mettere nei guai l'attore noto soprattutto per il suo ruolo nella fiction Cento Vetrine è stato un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui Belli sfreccia a 111 km orari a bordo di una Lamborghini per le strade del centro di Sanremo in concomitanza con i giorni del Festival.

Il video, che Alex Belli ha pubblicato sul suo profilo Instagram sotto forma di storie, mostra l'attore in compagnia della fidanzata, Delia Duran, salire a bordo dell'auto sportiva e spingere sull'acceleratore.

Il comportamento pericoloso alla guida è stato subito notato dagli utenti dei social, compresa Selvaggia Lucarelli che ha pubblicato un tweet con il video incriminato: «Poi ci sono quei geni come Alex Belli - scrive la Lucarelli - che a Sanremo si trovano pure Lamborghini che li paga per andare a 111 km orari nella via principale della città. Rischiando di ammazzare qualcuno. E che ovviamente lo documentano pure su Instagram».



Tanti i commenti di chi chiede il ritiro della patente per Alex Belli, che ha poi cancellato i video compromettenti dalle sue storie su Innstagram quando era ormai troppo tardi. Ora saranno le autorità sanremesi a decidere quale sarà la conseguenza della sua guida spericolata.

