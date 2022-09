Alessia Marcuzzi e la storia con Paolo Calabresi Marconi: dal matrimonio in gran segreto alle crisi

La storia tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi ha conosciuto il suo epilogo dopo nove anni. Si sono sposati nel 2014, un anno dopo l'inizio del loro amore. Un matrimonio in gran segreto nelle campagne inglesi di Cotswold, non lontanissimo da Londra dove i due erano stati per il primo vero weekend d'amore. A raccontarlo era stato proprio lei qualche tempo dopo quel 10 dicembre: «Il primo weekend d’amore mio e di Paolo è stato proprio a Londra e così abbiamo deciso di tornare lì per celebrare le nostre nozze». La cerimonia a sorpresa aveva colto impreparati quel tempo Alessia Marcuzzi aveva già due figli, Tommaso e Mia, avuti da Simone Inzaghi nel 2001 e da Francesco Facchinetti nel 2011.

La crisi smentita nel 2020

Come ogni coppia del mondo dello spettacolo che si rispetti, anche loro negli ultimi anni sono stati al centro di diverse voci di crisi. Nella primavera del 2020 rumors avevano raccontato di un avvicinamento di Stefano De Martino, ora felicemente di nuovo con Belen Rodriguez, ad Alessia Marcuzzi. Un flirt smentito da tutti i protagonisti coinvolti. La conduttrice aveva smentito anche una crisi col marito, che sarebbe scoppiata in tempi di lockdown: «In effetti, durante il lockdown, c'è stato un momento di difficoltà con Paolo, ma niente di eclatante. E lui è andato a dormire da sua nonna. Ma niente di che. È che io sono complicata, molto indipendente, attiva, irrequieta e quel periodo è stato difficile per me».

Il racconto di Alessia: così mi sono innamorata

Alessia Marcuzzi più volte negli ultimi anni ha spiegato a tv e riviste cosa l'ha fatta innamorare di Paolo e in particolare il suo carattere in grado di compensare lo spirito libero della presentatrice. «Lui è molto sicuro di sé, questo mi ha attratto sin da subito. Capisce i miei momenti e non si spaventa, mentre gli altri lo facevano. È l’unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi ha addomesticata, mi ha conquistata lasciandomi libera», aveva detto a Domenica In. La coppia viveva a Roma, insieme ai figli della conduttrice Mediaset. «Mi sono sposata con lui da donna grande, avevo una consapevolezza diversa rispetto ai miei amori precedenti, lui è l’amore della maturità».

Chi è Paolo Calabresi Marconi

Paolo Calabresi Marconi è un imprenditore e produttore televisivo, proprietario della Buddy Film, casa di produzione specializzata nella creazione di spot pubblicitari per la tv. I due si conoscono fin dall'adolescenza. Ma come ha ricordato Alessia Marcuzzi, ogni volta che si sono incrociati erano sempre fidanzati. «Io e Paolo ci siamo visti per la prima volta a Roma, eravamo molto piccoli, avevamo secondo me ventuno o ventidue anni. Ogni volta che ci incontravamo per Roma lui era fidanzato ed io ero fidanzata, dopodiché quando eravamo tutti e due single ci siamo rincontrati, ma ci siamo rincontrati over quaranta». Paolo è stato subito accolto con gran calore anche dai figli della conduttrice, Mia e Tommaso.