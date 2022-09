Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si lasciano: «Il matrimonio è finito, la nostra famiglia continuerà ad esistere»

La storia tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi è finita. I due hanno annunciato in una nota congiunta la fine del loro matrimonio: «Ma la nostra famiglia continuerà ad esistere».

«Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni».

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: la storia

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono sposati nel 2014, in una cerimonia in gran segreto che colse impreparati anche i paparazzi. Era il 10 dicembre e i due celebrarono il loro amore nelle campagne inglesi di Cotswold. Perché in Inghilterra? «Il primo weekend d’amore mio e di Paolo è stato proprio a Londra – raccontò all'epoca Alessia Marcuzzi - e così abbiamo deciso di tornare lì per celebrare le nostre nozze». Alessia era già mamma di Tommaso e Mia, figli avuti da Simone Inzaghi nel 2001 e da Francesco Facchinetti nel 2011. Il matrimonio era arrivato un anno dopo l'inizio della loro storia d'amore, anche se i due si conoscono fin da ragazzi. «Ma siamo sempre stati fidanzati e quindi non c'è mai stato niente. Poi, una volta single, ci siamo trovati».

La crisi smentita nel 2020

Come ogni coppia del mondo dello spettacolo che si rispetti, anche loro negli ultimi anni sono stati al centro di diverse voci di crisi. Nella primavera del 2020 rumors avevano raccontato di un avvicinamento di Stefano De Martino, ora felicemente di nuovo con Belen Rodriguez, ad Alessia Marcuzzi. Un flirt smentito da tutti i protagonisti coinvolti. La conduttrice aveva smentito anche una crisi col marito, che sarebbe scoppiata in tempi di lockdown: «In effetti, durante il lockdown, c'è stato un momento di difficoltà con Paolo, ma niente di eclatante. E lui è andato a dormire da sua nonna. Ma niente di che. È che io sono complicata, molto indipendente, attiva, irrequieta e quel periodo è stato difficile per me».