Alessia Marcuzzi, la foto senza reggiseno su Instagram fa impazzire i social: «Mio marito mi ha detto “spogliati”»

Domenica 18 Luglio 2021, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 10:39

Alessia Marcuzzi si spoglia e si fa immortalare su Instagram. La foto della conduttrice romana, che qualche tempo fa aveva annunciato il suo addio a Mediaset, ha subito fatto impazzire i suoi fan che hanno riempito i social di apprezzamenti. Nell'immagine, la Marcuzzi - in Sicilia in vacanza con il marito - è seduta su uno scoglio, con un "outfit" mozzafiato. Alessia mostra un topless da urlo e indossa solo un paio di slip. La conduttrice cinguetta maliziosa: «Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto “spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa” Non dirmelo due volte».

Immediati i commenti dei fan: «Stupenda, una ventenne». E ancora: «La più bella di tutte». E c'è chi ci scherza su: «Un nobel subito a tuo marito, sei esplosiva». Tra i tanti complimenti, spunta anche qualche critica: «L'hai fatto perché l'ha fatto la Canalis?». E ancora: «L'hai copiata?». In ogni caso, in pochi minuti è boom di like.