Alessia Marcuzzi, che spavento: la figlia Mia cade dall'altalena e batte la testa

Alessia Marcuzzi cerca un po’ di relax in famiglia dopo le numerose critiche per l’Isola dei Famosi ma alle preoccupazioni professionali per il caso Corona-Fogli si aggiungono quelle da mamma con la figlia Mia, nata dalla sua passata relazione con Francesco Facchinetti, che cade dall’altalena e batte la testa. Quest’edizione dell’Isola dei Famosi non brilla negli ascolti, con risultati di audience molto sotto le aspettative, e dopo il video di Fabrizio Corona che ha rivelato a Riccardo Fogli il tradimento della moglie è stata travolta da una pioggia incessante di critiche che hanno coinvolto anche la conduttrice.

In cerca di pace Alessia ha trascorso una giornata a Maccarese, sul litorale romano, assieme al marito Paolo Calabresi Marconi e la figlia Mia. Proprio la piccola spaventa la mamma, come testimoniano le foto pubblicate da “Nuovo”, cadendo dall’altalena e battendo la testa. La Marcuzzi accorre spaventata, consola la figlia in lacrime e la tranquillizza con del ghiaccio sul capo dolorante…

