Alessia Marcuzzi, super sexy su Instagram: «Strike a pose». I follower impazziscono

«Strike a pose». Così Alessia Marcuzzi, su Instagram, descrive una foto in cui assume una posa da contorsionista ed è più sexy che mai. Lo confermano anche i tanti commenti dei follower.

Indossando abiti e accessori di Elisabetta Franchi, Alessia Marcuzzi, che ha deciso di scoprire gambe e glutei, si mette in posa per l'obiettivo della stilista e fotografa Claudia Scutti. Una posa sexy, ma anche impegnativa: non tutti, infatti, possono vantare la stessa flessibilità muscolare della conduttrice televisiva.

La foto scatena i più bassi istinti dei fan, che non risparmiano commenti al limite dell'osceno. Per fortuna, c'è anche chi elogia Alessia Marcuzzi per altri motivi, come ad esempio la modella e showgirl Elisa D'Ospina: «Se lo faccio io, mi incricco fino a Pasqua».

