Clean the Beauty, così Alessia Marcuzzi e la onlus Worldrise proteggono l'ambiente marino

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Alessia Marcuzzi, supporta il progetto Clean the Beauty – nato dalla collaborazione tra la sua linea di trattamento Luce Beauty e la onlus Worldrise della biologa marina e divulgatrice scientifica Mariasole Bianco.

L’iniziativa, che ha portato alla raccolta di un enorme quantitativo di plastica abbandonata sulla sabbia, è stata documentata in un video, che ha l’obiettivo di sensibilizzare sempre più le persone al tema della tutela e della salvaguardia dell’ambiente marino. Un tema, quello della pulizia, che si lega ai valori del clean beauty: nel mondo della cosmesi, infatti, si usa questo termine per riferirsi a una “bellezza pulita”. Un concetto che Luce Beauty by Alessia Marcuzzi ha pensato di estendere anche all’ambiente, puntando quindi alla promozione della salvaguardia della bellezza del pianeta.

Nasce quindi da qui il desiderio di proteggere e rispettare la Terra così come avviene nel quotidiano con la nostra pelle, iniziando proprio dal ridurre l’uso della plastica. Acquistando infatti i prodotti con packaging in materiali riciclabili e riciclati, e grazie alla collaborazione con Worldrise, Luce Beauty è in grado di ripulire un metro quadro di spiaggia per ogni flacone venduto. Un obiettivo che Luce Beauty ha come priorità quando realizza i propri prodotti: i flaconi e i vasi dei trattamenti, infatti, sono tutti realizzati in vetro e in R-PET (plastica riciclata e riciclabile), al fine di impattare il meno possibile sull’ambiente. Inoltre, sempre per sostenere l’ecosistema marino, i prodotti solari – in uscita nel mese di giugno 2021 - contengono una miscela di filtri di nuova generazione ECO REEF, conformi al Trattato Coralli Hawaii, privi dunque di Octinoxate, Oxybenzone, Octocrylene e microplastiche, che proteggono dai raggi UVA/UVB senza danneggiare la salute del mare.