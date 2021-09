Alessandro Martire, il pianista che ha accompagnato Fedez nella sorpresa a Chiara Ferragni

Venerdì 3 Settembre 2021, 09:15

Serata speciale per la coppia dei Ferragnez, che il 1° settembre ha festeggiato il terzo anniversario di matrimonio. Per l’occasione, Fedez ha sorpreso la moglie con una speciale esibizione su una piattaforma galleggiante nel Lago di Como. A Chiara, l’artista ha regalato una canzone inedita: “Giuro, mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita e litigare con te è meglio del cinema” sono le parole del testo svelate. Oltre al romanticismo del momento, in molti si sono chiesti chi fosse il pianista che ha suonato per Fedez e Chiara. È Alessandro Martire, giovane compositore comasco che è già una certezza della musica classica italiana nel mondo. Martire, fra gli artisti d’eccellenza di Carosello Records, ha messo a disposizione della coppia di celebrities il set del suo ultimo show sold out, il ‘Floating Moving Concert, che il 20 settembre TikTok trasmette in esclusiva. Music: “Perception” from Bensound.com

