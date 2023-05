Alessandro Maja, l'architetto che uccise moglie e figlia a Samarate: «Ho chiesto perdono per qualcosa di imperdonabile»

Alessandro Maja ha chiesto «perdono per qualcosa di imperdonabile». L'interior designer che fra il 3 e 4 maggio del 2022 ha ucciso nella casa di Samarate (Varese) la moglie Stefania Pivetta, la figlia sedicenne Giulia e ferito gravemente il primogenito Nicolò, 23 anni, e che ora, reo confesso, è a processo a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Anche all'udienza di oggi Nicolò, in carrozzina dopo un lungo periodo in ospedale, era in aula con gli zii e il nonno.