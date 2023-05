Alessandro Egger, il volto del bambino delle barrette Kinder è solo un ricordo: il modello è ospite a «Oggi è un altro giorno»

Questo pomeriggio, lunedì 22 maggio 2023, torna l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, il people show condotto da Serena Bortone. Ricordate il bambino presente sulle confezioni della cioccolata Kinder? Sarà proprio lui, Alessandro Egger, l'ospite del salotto televisivo di oggi.

Chi è Alessandro Egger

Alessandro Egger è nato a Belgrado, la capitale della Serbia, il 6 settembre 1991 (ha 31 anni). Sua madre (da cui ha preso il cognome) è Cristina Egger, Gran Dama della Real Casa Savoia ed ex modella abbastanza famosa negli anni ’90. Il padre naturale di Alessandro non è mai stato presente nella vita di Alessandro, che all’età di 6 anni si è trasferito con la famiglia a Como; successivamente ha vissuto a Londra e poi a Milano, città che ha scelto per inseguire il sogno di diventare modello.

La carriera

Alessandro Egger ha debuttato nel mondo della pubblicità da giovanissimo. Ad appena 13 anni, infatti, è stato scelto come “bimbo delle barrette Kinder”, diventando un volto iconico presso il grande pubblico. In seguito è diventato un attore di successo grazie alla partecipazione a Un medico in famiglia, Shades of Truth e The Band, dove interpreta il ruolo di Nick. Nel campo della moda ha sfilato per alcuni degli stilisti più celebri al mondo, tra cui Versace e Dolce & Gabbana. Nel 2017 ha partecipato, insieme alla madre Cristina, al reality show Pechino Express, mentre nel 2022 è stato uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

La vita privata

Pur essendo abbastanza attendo a difendere la privacy relativa alla sua vita privata, di Alessandro Egger sappiamo che ha una fidanzata, Madalina Doroftei, una modella rumena che frequenta da quasi 10 anni. Madalina è anche laureata in ingegneria e recentemente ha creato una società insieme ad Alessandro. La coppia al momento non ha figli.

Le vicissitudini in famiglia



Durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Alessandro Egger ha raccontato di aver avuto un rapporto difficile con la sua famiglia, che non condivideva la sua aspirazione di diventare un modello, e che all’età di 17 anni è stato messo per strada ed ha dovuto cavarsela da solo. Sua madre ha però smentito tale ricostruzione ed ha precisato che Alessandro è andato via dalla casa materna all’età di 19 anni dopo aver frequentato le migliori scuole di Como.

L'esperienza a Ballando con le Stelle

Nella prima puntata Alessandro riscuote un discreto successo e insieme a Tove Villfor si classifica al quinto posto della classifica provvisoria. Nella seconda puntata Alessandro Egger e Tove Villfor sfiorano il podio si puntata, classificandosi al quarto posto della classifica di serata. In questa puntata vengono eliminati Marta Flavi e Simone Arena. Nella terza puntata un paso doble è quello che Alessandro Egger e Tove Villfor ballano con successo sul palco di Ballando con le Stelle. Si classificano al sesto posto.

Anche nella quarta puntata Alessandro Egger e Tove Villfor dimostrano la loro forza e bravura confermandosi la coppia dove la differenza tra maestro e allievo è più sottile. SI classificano al quarto posto della classifica provvisoria.

Nella quinta puntata Alessandro Egger e Tove Villfor ballano un boogie sulle note di Grease. Si classificano all’ottavo posto della classifica provvisoria. Nella sesta puntata Alessandro Egger e Tove Villfor fanno salire la temperatura sul palco esibendosi in una sensualissima bachata. La coppia viene elogiata e si piazza al terzo posto della classifica della serata. Ricevono anche i complimenti dell’eliminato Giampiero Mughini.

Alessandro Egger e Tove Villfor arrivano in finale: la finale quest’anno è divisa in due puntate la prima il 17 dicembre dove avviene anche il ripescaggio delle coppie per decretare il vincitore finale. Sono una delle coppie candidate alla vittoria finale del programma. Nella prima finale Alessandro balla a sorpresa con sua nonna!

La finalissima del 23 dicembre vede Alessandro Egger contendersi la vittoria finale del programma da favorito, essendo lui estremamente portato per il ballo e avendo dimostrato un talento naturale.