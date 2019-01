Cattelan legge "La bambina con due papà" alla figlia e sui social zittisce gli omofobi

Alessandro Cattelan legge il libro "La bambina con due papà" alla figlia di 7 anni e sulla scia della foto postata su Instagram si scatenano i commenti, con i più beceri compensati da chi loda l'iniziativa. Cattelan, che da Ludovica Sauer ha avuto anche una figlia di 3 anni, sa comunque difendersi da solo visto che ha risposto, a chi bollava come "contro natura l'omosessualità": «Dovesse venirti l'influenza, mi raccomando non prendere l'aspirina. È contro natura». Un altro follower chiede: «Perché leggi questi libri di me*** alle tue figlie?». Risposta epica: «Perché da grandi non facciano domande stupide come questa".



"La bambina con due papà" è un racconto breve per bambini scritto da Mel Elliott. La piccola Pearl diventa amica di Matilda scoprendo che la nuova compagna di classe ha due padri.

