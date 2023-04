Alessandro Cattelan, la figlia Nina vuole un cellulare e prova ad ingannarlo. Ma lui la scopre: «Pensavi di fregarmi?»

Cellulare sì, cellulare no. E, se sì, quando? La domanda è ormai consuetudine per i genitori di figli preadolescenti. Tra loro c'è anche Alessandro Cattelan. Il conduttore televisivo ha sollevato la questione con un post pubblicato su Instagram in cui riporta una conversazione con la moglie Ludovica Sauer e che ha come oggetto proprio l'opportunità di regalare o meno un telefono alla figlia Nina. Una conversazione tutta da ridere.

«Volevo dirti che Nina è molto molto responsabile. Secondo me è pronta a settembre di avere un telefono», si legge in un messaggio inviato da Ludovica nella chat Whatsapp con il marito. Ma quello che sorprende è la risposta di Cattelan, che non si fa cogliere impreparato. «Nina dai il telefono alla mamma per favore», risponde il papà della bambina nata nel 2012 che ha immediatamente scoperto il tentativo della figlia di ottenere il permesso per l'agognato smartphone.

Incredula la bambina, che evidentemente pensava di aver ideato un piano perfetto: «Ma come hai fatto!!!», risponde al padre, per poi salutarlo affettuosamente. «Ma tu, a me, pensi di fregare?», scrive il conduttore. E nellla didascalia del post: «Buon tentativo Nina. Ma ne devi mangiare di pasta asciutta». A giudicare dallo scambio di messaggi, non deve essere stato difficile per Alessandro Cattelan fiutare l'inganno: del resto, un padre conosce bene i propri figli...