Tra i tanti vip in vacanza quest’estate nel Salento c'è anche lui, lo chef Alessandro Borghese, il conduttore del noto e amato programma Sky “Quattro ristoranti”. Borghese non è nuovo da queste parti, giacché proprio vestendo i panni del giudice - a lui spetta l'ultima parola nella sfida fra ristoratori - aveva incoronato come miglior agriturismo del Salento una struttura di Corigliano d’Otranto.



Nei giorni scorsi Borghese è stato notato a Muro Leccese : ha infatti cenato nel ristorante Nonna Rosa - conosciuto per i crudi di mare - e poi al bar Mirron, il bar di “Ferruccio” dove si è concesso all'obiettivo curioso dei fan e dei salentini. Lo stesso Borghese, del resto, non fa mistero delle sue vacanze, il cui tour - anche gastronomico - insieme alla compagna, condivide ogni giorno su Instagram.