Alessandro Borghese e la mamma Barbara Bouchet: «Mi arrabbiavo per le sue foto nuda»

Ultimo aggiornamento: 21:48

E’ diventato volto noto del schermo, ma lo chef tv Alessandro Borghese, ora in libreria con “Cacio &Pepe”, in cui ripercorre la sua vita in 50 ricette, ha dovuto lottare per togliermi di dosso l’etichetta di “figlio di”, dato che la mamma è la nota attrice Barbara Bouchet.Oggi teme le sue comparsate in tv, ma da bambino le sue paure erano altre: “Essere suo figlio era una faticaccia e lo è ancora. Mia madre è faticosa anche adesso. Quando la vedo in tv sono terrorizzato. Penso sempre: chissà cosa dirà ora”.La sua notorietà in passato portava anche effetti negativi: “Mi disturbava il fatto – ha spiegato in un’intervista a “Vero” - che i miei compagni di classe mi facessero notare che mamma era nuda sulle riviste. All'inizio menavo mani e piedi, poi un giorno papà (Luigi Borghese) mi disse: "Ma la Vedi tua madre? È bellissima, per questo va sui giornali. Le mamme dei tuoi compagni sono così belle? No? E infatti sui giornali non ci vanno. E’ stata la svolta per me”.