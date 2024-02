Alessandra Todde, chi è la candidata del campo largo alle regionali in Sardegna: l'ex viceministro, ingegnere che parla 4 lingue

Ingegnere. Originaria di Nuoro, classe 1969. Deputata M5S (dal 13 ottobre). Già viceministro per un anno mezzo tra il 2021 e il 2021. Alessandra Todde è la candidata governatrice della Sardegna per il campo largo. Prima della carriera politica una lunga esperienza lavorativa all'estero per la sfidante di Paolo Truzzu.

Chi è Alessandra Todde

Todde è stata vicepresidente del M5s dal 21 ottobre 2021 all'11 dicembre 2023.

La carriera

Laurea in scienze dell’informazione e in informatica a Pisa, Todde per una decina d’anni ha vissuto e lavorato all’estero. Nel 2014 è stata premiata dall’Aidda (l’associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda) come imprenditrice sarda dell’anno. Fondatrice e ceo di Energeya, è stata anche senior advisor energy markets in Fis Global, Sales Director South & Eastern Europe in Sungard e di Client Relationship Manager Sud Europa in Nexant (precedentemente Excelergy). E' stata successivamente ad di Olidata, prima dell'approdo alla politica.

Scriveva di lei

«Ho vissuto gran parte della mia vita tra l’Italia e l’estero, lavorando in otto paesi diversi, tra cui Stati Uniti, Spagna, Inghilterra, Francia, Olanda, occupandomi di tecnologia, energia e finanza per poi rientrare stabilmente in Italia nel 2018. Parlo 4 lingue, tra cui il sardo. Nel 2019, alla svolta dei 50 anni, ho avuto l’occasione della candidatura per le elezioni Europee. Nonostante la mia vita professionale fosse ricca di soddisfazione, nel 2019 sono stata nominata tra le 50 donne più influenti nel mondo della tecnologia, ho deciso di accettare questa sfida per provare a restituire, mettendo la mia esperienza al servizio del mio paese e della mia terra», scriveva di lei nella pagina degli esponenti M5s.