Alessandra Pederzoli, morta a 48 anni la moglie del sindaco di Modena: aveva scritto un libro sulla sua lotta contro il tumore

Si è spenta dopo una lunga malattia Alessandra Pederzoli. Aveva 48 anni. Commercialista, revisore legale e docente universitaria, attiva in numerose associazioni ispirate ai temi della sanità e della leadership femminile, era la moglie del sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli.

Alla sua lotta contro il male ha dedicato anche un libro pubblicato lo scorso anno («Al volante della mia vita», Artioli editore) nel quale ha ripercorso il suo viaggio interiore caratterizzato dalla forte volontà di essere, nonostante tutto, protagonista della propria esistenza. Appassionata di politica e di musica, si è sposata con Gian Carlo Muzzarelli nell'ottobre del 2012.

Schlein: «Cordoglio per la morte di Pederzoli»

«Esprimo a nome mio e di tutto il Partito Democratico le più sentite condoglianze a Giancarlo Muzzarelli per la perdita di sua moglie Alessandra Pederzoli». Così in una nota la segreteria del Pd, Elly Schlein. «Una donna, come ricordano in tanti in queste ore, che ha voluto fare della sua malattia, affrontata con coraggio, anche l'occasione di una testimonianza per gli altri - ha aggiunto -, dimostrando ancora una volta la sua tensione ideale e i valori che hanno caratterizzato la sua vita.