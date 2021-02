Alessandra Mussolini: «Covid? Mio marito mi ha messo il cellophane. In Rai grandi controlli»

Alessandra Mussolini ospite de La Vita in Diretta. L'ex concorrente di Ballando con le Stelle ha parlato del periodo trascorso all'interno della trasmissione di Milly Carlucci e della grande attenzione riservata alle misure di prevenzione Covid: «In Rai ci sono dei controlli strettissimi, ho fatto tanti tamponi. Quando Maykel Fonts (il suo maestro a Ballando ndr) fu contagiato, mio marito mi ha messo il cellophane». E poi ha aggiunto: «Quando abbracci i figli dici: “Oddio, li sto abbracciando”. Non abbracciare è un sacrificio. Mamma è a casa, la vedo pochissimo, ci sentiamo per telefono, sempre con cautela».

Lazio, c'è un Mussolini in panchina con la Primavera: è il figlio di Alessandra

Alessandra Mussolini ha poi fatto il punto su questa nuoversione, più televisiva, di sé: «Non mi interessa nulla del mio passato, la vita ti cambia e bisogna reinventarsi. Il Covid ci ha insegnato a vivere alla giornata. Milly Carlucci mi ha liberato da un senso di pesantezza. Io non ho mai ballato, non ho mai fatto pilates, sai queste cose.. Il mio fisico è merito di Milly». Nessuna conferma, invece, sulla chiacchierata parteciazione all'Isola dei Famosi nei panni di "naufraga".

