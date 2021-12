Alec Baldwin sulla morte di Halyna Hutchins: «Non dimenticherò mai l'incidente sul set di Rust, ci penso ogni giorno»

Alec Baldwin torna a parlare dell'incidente sul set di "Rust", che è costato la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins. L'attore, che ha erroneamente sparato un colpo di pistola uccidendo la donna, ha pubblicato un video su Instagram, nel quale è apparso ancora molto scosso: «Non dimenticherò mai quello che è successo, non passa giorno che non ci pensi» le sue parole.

Baldwin: «Non lo dimenticherò mai»

Alec Baldwin è tornato a parlare, ma ha preferito farlo senza passare dai media. Ha aperto il suo profilo Instagram e ha registrato un video di tre minuti, poi intitolato "Merry Christmas...". L'attore ha fatto gli auguri di Natale e ha parlato dell'incidente: «Non vedo l'ora che alcuni aspetti di quello che è successo vengano lasciate alle spalle, ovviamente. Ma purtroppo per tutti coloro che sono stati coinvolti in quanto successo, non si potrà mai dimenticare perché qualcuno è morto così tragicamente».

Poi l'attore, 63 anni, ha ringraziato chi è stato al suo fianco in questo momento così complicato della sua vita: «Ho ricevuto centinaia, centinaia di e-mail da amici, familiari, colleghi e persone che non sentivo da un po' di tempo per inviarmi forza, auguri e così via. Sono davvero grato a loro».