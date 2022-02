Alberto Matano esce allo scoperto: «Ho un compagno e pensiamo al matrimonio»

Fino a qualche tempo fa Alberto Matano non aveva detto nulla. Poi dopo che in Senato è arrivato il ddl Zan anche il conduttore de La Vita in diretta ha fatto coming out (velato) parlando di omofobia: «È successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle». Sull'orientamento sessuale del giornalista in questi anni sono tantissime le voci che si sono rincorse, ma lui non ci è andato dietro e ha mantenuto un grande riserbo sulla questione. La sua vita privata, ha sempre detto, che non doveva essere oggetto di attenzioni morbose.

Alberto Matano senza filtri

Oggi però il mezzo busto del Tg1 è uscito allo scoperto e sul settimanale 7 del Corriere della Sera ha voluto spiegare le motivazioni che lo hanno portato ad aprirsi. «Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte», ha dichiarato. «Non sempre certe ferite hanno a che vedere con la sfera sessuale. Io ero un ragazzino molto minuto, questo mi esponeva e da piccolo certi attacchi diventano un magma indistinto».

Il matrimonio è vicino

Non è voluto uscire, finora, allo scoperto con il nuovo compagno e su domanda diretta matano spiega i motivi:

«Perché ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti». Odore di fiori d'arancio nell'aria e neanche troppo in là: «Si e magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta “una certa” per i figli… ».

Alberto Matano sbotta: «Canale 5 ci ha scippato l'uomo che stavamo intervistando»

L'uomo "misterioso"

Alberto però non ha rivelato il nome dell'uomo che è al suo fianco ma ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro di Stop ai pregiudizi: «Le categorie sono molto pericolose e certi pregiudizi ci sono sempre, come un rumore di fondo». È stato affrontato attraverso la musica e la moda il concetto di "fluido" a Sanremo. «Lo trovo realista e contemporaneo. I giovani lo hanno fatto proprio».